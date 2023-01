31º Edição dos jogos abertos de São Joaquim tem inicio

Na noite de Sábado, 28 de janeiro, foi dado o pontapé inicial do 31º Jogos Abertos de São Joaquim. O cerimonial aconteceu no ginásio de esportes Juraci Santos, com a tradicional abertura do evento.

Seis equipes adentraram a quadra, onde fizeram suas apresentações e também o juramento do atleta, após o acendimento da pira olímpica. Estavam presentes na abertura o Prefeito Giovani Nunes, Vereadores, diretores e membros do esporte Joaquinense.

A 31ª edição dos Jogos Abertos tem o objetivo de proporcionar a pratica esportiva para a comunidade joaquinense, tal prática estimula a criatividade, as capacidades cognitivas de memória, concentração e raciocínios estratégicos, através dos inúmeros fundamentos técnicos e das táticas inerentes ao esporte, além da promoção da saúde, sociabilização, lazer e construção de valores morais e éticos.

Essa edição ainda tem objetivo de propiciar a ampliação de modalidades, por isso terá disputa em 26 modalidades, nos dois naipes, masculino e feminino, entre elas: Futsal, Basquetebol, Basquete 3×3, Handebol, Tênis de Mesa, Badminton, Voleibol, Karatê, Atletismo, Truco, Canastra, Dominó, Xadrez, Futebol Suíço e outros.

Nessa edição o Departamento Municipal de Esportes ainda incluiu o Concurso da Garota e Garoto dos jogos, espaço torcedor e o Troféu de Campeão Geral.

Após o cerimonial de abertura, o Prefeito Giovani Nunes deu o pontapé inicial para os jogos em 2023.

Homenagens

Durante a abertura, foram homenageados o Professor Adilson Maccari e Sirlei Maccari, que foram grandes protagonistas do esporte em São Joaquim. O casal ganhou uma placa cada um como forma de agradecimento dos trabalhos prestados ao esporte municipal.