“Eclipse” de Marte nesta madrugada pode ser visto do Brasil

Em dezembro de 2022, o Olhar Digital noticiou um “eclipse” de Marte, que, naquela ocasião, não pôde ser visto de nenhuma parte do Brasil. Na madrugada desta terça-feira (31), o fenômeno (que, na verdade, se chama ocultação lunar) poderá ser acessível para observadores posicionados no extremo oeste do Amazonas e em Roraima.

No entanto, a visibilidade pode ser prejudicada caso haja muita nebulosidade ou poluição luminosa perto da linha do horizonte, já que a ocultação de Marte pela lua vai ocorrer próximo do horário em que a dupla estará “se pondo”.

Para que a Lua possa passar “na frente” do Planeta Vermelho, sob o ponto de vista da Terra, os dois astros, obviamente, precisam estar pertinho um do outro.

Essa proximidade, conhecida como conjunção astronômica, se dará por volta da 1h20, pelo horário de Brasília – 0h20 no horário do Amazonas. (A partir deste parágrafo, todos os horários mencionados têm como referência o fuso padrão de Brasília, para entendimento geral; para saber a hora em relação às áreas de onde a ocultação lunar de Marte poderá ser visível, basta diminuir em 1h).

Junto com a conjunção entre a Lua e Marte, ocorre o chamado appulse, termo que se refere à separação mínima aparente entre dois corpos no céu, de acordo com o guia de astronomia Starwalk Space.

O que diferencia as duas expressões é que, embora o termo “conjunção” também seja utilizado popularmente para representar uma aproximação aparente entre dois corpos, tecnicamente, a conjunção astronômica só ocorre no momento em que os dois objetos compartilham a mesma ascensão reta (coordenada astronômica equivalente à longitude terrestre).

Para observadores em São Paulo, a dupla estará visível a partir das 14h43. Eles atingirão seu ponto mais alto no céu por volta das 20h, 24° acima do horizonte a norte, e ficarão inacessíveis a partir de 1h10.

Dependendo do local de onde se observa, os horários podem variar um pouco, e é por isso que a ocultação lunar de Marte não poderá ser vista de todo o país, já que ela ocorrerá um pouco depois desse horário, conforme mencionado acima.

Segundo o guia astronômico In-The-Sky.org, a Lua estará em magnitude de -12,3, enquanto Marte terá uma taxa de -0,3, ambos na constelação de Touro. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude (relação inversa). O Sol, por exemplo, que é o objeto mais brilhante do céu, tem magnitude aparente de -27.

Ocultação lunar, o “eclipse” de Marte

Ocultações lunares só são visíveis de uma pequena fração da superfície da Terra. Como a Lua está muito mais perto do nosso planeta do que outros objetos celestes, sua posição no céu difere dependendo da localização exata do observador na Terra devido à sua grande paralaxe (diferença na posição aparente de um objeto em relação a um plano de fundo, tal como visto por observadores em locais distintos ou por um observador em movimento).

A posição da Lua vista de dois pontos em lados opostos da Terra pode variar em até dois graus, ou quatro vezes o diâmetro da lua cheia. Isso significa que se a Lua estiver alinhada para passar na frente de um objeto específico para um observador posicionado em um lado da Terra, ela aparecerá até dois graus de distância desse objeto do outro lado do globo

Apenas um município brasileiro poderá contemplar o fenômeno em sua totalidade. Em Ipixuna (AM), será possível ver o desaparecimento de Marte à 01h06 e o reaparecimento às 01h24 (horário local). Já em outras cidades do Amazonas, como Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, além de Boa Vista, em Roraima, os observadores podem conseguir ver apenas o desaparecimento do planeta.

Com informações: Olhar Digital