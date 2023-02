É português o cão mais velho do mundo; Bob 30 anos

Chama-se Bobi e há 30 anos (quase 31) que vive livremente pela aldeia. Bebe muita água e come o mesmo que os donos. A sorte começou logo nos primeiros dias de vida quando foi o único da ninhada a sobreviver a um enterro propositado. Conheça a história deste Rafeiro Alentejano, agora conhecido em todo o mundo.

O cão mais velho do mundo chama-se Bobi e é português. Sociável e aventureiro, teve uma vida livre pela floresta numa aldeia de Leiria. É um Rafeiro Alentejano e pertence à família Costa. É também o cão mais velho de todos os tempos.

Há duas semanas, Spike tinha sido anunciado como o cão mais velho do mundo. Agora, o Guinness World Records volta atrás e diz que o mais velho é Bobi.

É Rafeiro Alentejano e tem 30 anos: nasceu no dia 11 de maio de 1992, de acordo com o Guinness World Records. A esperança média de vida da raça é de 12-14 anos.

É “muito sociável” e “aventureiro” (agora menos com a idade) e cresceu rodeado de outros animais.

Pertence à família Costa, que vive na aldeia de Conqueiros, em Leiria.

O nascimento (e o destino)

Leonel tinha oito anos quando o cão nasceu. Com um pai caçador, sempre tiveram muitos cães. Já com muitos animais, o pai de Leonel decidiu que não podia ficar com os cães que tinham acabado de nascer.

“Nessa altura, era considerado normal as pessoas que não podiam ter mais animais (…) enterrarem-nos vivos para que não sobrevivessem”, conta.

Os pais de Leonel levaram os cachorros quando a mãe dos cães, Gira, não estava por perto. Mas houve um que ficou para trás: o Bobi. Nos dias seguintes, a Gira continuava a visitar o local onde deu à luz.

Cão mais velho de todos os tempos

Quando Leonel concorreu para o Guinness World Records nunca pensou que seria também o cão mais velho de todos os tempos.

“Os nossos animais sempre viveram muitos anos“, acrescenta.

A Gira, mãe do Bobi, viveu até aos 18 anos e outro cão, Chicote, viveu até aos 22.

A idade do cão foi confirmada pelo Serviço Médico-Veterinário de Leiria e pelo SIAC, um banco de dados administrado pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários.

Com 30 anos (a meses de fazer 31), Bobi é também o cão mais velho de todos os tempos. Até agora, o título estava entregue a Bluey, um pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses.

“O Bobi é especial porque olhar para ele é como lembrar as pessoas que fizeram parte da nossa família e infelizmente não estão vivas, como o meu pai, o meu irmão ou os meus avós

Um dos fatores pode ser o “ambiente calmo” da aldeia, aponta Leonel. Além disso, sempre comeu “comida humana”: “O que comíamos, ele comia também”. A família deixa a comida de molho antes de dar aos animais para tirar a maior parte dos temperos.

“Bebe muita água, cerca de um litro por dia”.

O cão nunca foi acorrentado ou preso a uma coleira e sempre passeou pela floresta junto à casa da família Costa.

Com a velhice, andar já é difícil, passa agora a maior parte do tempo com quatro gatos no quintal. Mas durante toda a vida sempre foi aventureiro. Nos dias frios, gosta de estar junto à lareira.

A visão também já acusa a idade: esbarra muitas vezes contra obstáculos.

Ainda assim, os exames mostram que “está bem para a idade avançada” (muito avançada).

Com informações: Sic Notícias