Corrida dos vinhedos Villa Francioni já tem data marcada: 19 de março

É o retorno da prova para o cenário da vinícola. A anterior foi em 2016

O Circuito dos vinhedos é um evento esportivo que reúne saúde, vinhos de altitude, turismo e sustentabilidade, preservando a identidade local. E a próxima etapa será realizada na Villa Francioni, tradicional vinícola de São Joaquim, reconhecida nacional e internacionalmente, situada em um dos mais belos cenários da Serra catarinense.

Neste ano, a corrida será realizada no dia 19 de março, com a largada prevista para às 8h30 e terá as modalidades individuais feminina e masculina de 5 km e 10 km e também terá a corrida kids, para crianças de 4 a 13 anos. Esta é a segunda vez que o evento acontece na vinícola, a primeira edição na VF foi realizada em 2016.

Ao cruzarem a linha de chegada, todos os atletas receberão uma medalha de participação. Já os corredores que finalizarem a prova em 1º ao 5º lugar na classificação geral feminina e masculina, subirão ao pódio e receberão um troféu, acompanhado de uma garrafa de vinho da Villa Francioni. Também haverá premiação de categoria por idade do 1º ao 3º lugar.

O principal objetivo da corrida é proporcionar a prática de atividade física e despertar nas pessoas hábitos esportivos. O edital com todas as informações (e inscrição) está disponível no site do RSF Pró Eventos: http://www.rsfproeventos.com. br/evento/2023/corrida-de-rua/ corrida-dos-vinhedos-villa- francioni.

Foto: Studio Rodrigo Nunes fotografia