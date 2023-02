Maçã/Cepea: Gala, enfim, chega ao mercado!

A esperada safra 2022/23 de maçã gala chegou nas classificadoras nesta semana (30/01 a 03/02). Segundo colaboradores consultados pelo Hortifruti/Cepea, a colheita da variedade no entanto, ainda está lenta.

Porém, as expectativas dos classificadores estão altas, já que a procura está aumentando. A especulação é de que, no geral, o volume total desta temporada seja um pouco maior, quando comparado com a anterior.

Diante disso, a gala 110 Cat 1 foi vendida a R$ 148,3/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras. Para as próximas semanas, espera-se que a entrada da gala vá aumentando e, consequentemente, pressione as cotações.

Fonte: Cepea/Hortifruti