Coleta de amostras para a análise foliar da macieira deve ser feita até 15 de fevereiro

A análise foliar da macieira é uma das práticas recomendadas para fazer o correto planejamento da adubação do pomar, pois fornece um retrato do estado nutricional da planta. A coleta das folhas deve ser feita de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. O pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Caçador Leandro Hahn explica os procedimentos para esta coleta, que vão oferecer um resultado mais preciso e confiável.

A análise foliar fornece um retrato do estado nutricional da planta (Foto: Aires Mariga)

“A análise foliar é algo semelhante ao que o médico pede ao paciente, como um exame de sangue ou uma ressonância magnética. Pela análise foliar, pode-se identificar algum nutriente que esteja deficiente ou em excesso. Tanto uma situação quanto outra interfere na produtividade e na qualidade da produção”, descreve o pesquisador.

Leandro explica que cuidados na hora da coleta das folhas são fundamentais. Primeiro, é importante definir o que é uma amostra. É preciso separar os cultivares – ou seja, a amostragem da Gala é diferente da Fuji, por exemplo. Tem que distinguir, também, o porta-enxerto: para cada um, é uma amostra de folhas. Tem que separar, ainda, por idade de pomar. “Para cada variável dessas é uma coleta diferente, uma amostra diferente”, esclarece o pesquisador. Cada amostra é composta por cem folhas colhidas de 20 plantas do pomar, ou seja, cinco folhas de cada planta.

Amostra

É fundamental evitar a coleta de folhas de plantas da borda do pomar – o recomendável é retirar todas as folhas de plantas da parte de dentro. Também não se devem pegar folhas das partes inferior ou superior da planta: sempre na parte intermediária. O fruticultor tem que coletar a folha inteira, composta pelo limbo (a parte verde da folha) e pelo pecíolo (o galho que prende a folha à árvore).

Cada amostra é composta por cem folhas colhidas de 20 plantas do pomar, ou seja, cinco folhas de cada planta(Foto: Aires Mariga)

Outro cuidado é evitar a coleta após fortes chuvas. É preciso esperar pelo menos uma semana para colher as folhas. Esse mesmo prazo deve ser respeitado após a aplicação de agrotóxico ou adubação foliar. folhas danificadas mecanicamente, atacadas por alguma doença ou inseto não devem fazer parte da amostra. Outra recomendação é não coletar folhas em pomares próximos a estradas, por causa da poeira. Também é recomendável evitar coletar folhas de ramos ladrões.

As cem folhas que formam uma amostra devem ser embaladas em um saco de papel e colocadas para secar à sombra por cerca de cinco dias. Após isso essa amostra deve ser entregue em um dos escritórios municipais da Epagri ou enviada para:

Laboratório de Nutrição Mineral da Estação Experimental de Caçador

Rua Abílio Franco, 1500

Bairro Bom Sucesso, Caçador – SC, 89501-032

Junto com a amostra devem ser fornecidas as seguintes informações: nome, endereço completo, CNPJ ou CPF, telefone e e-mail do agricultor. O produtor vai pagar R$60 pela análise de cada amostra.

Resultados

O resultado da análise sai em cerca de um mês e a interpretação deve ser feita com ajuda de um engenheiro-agrônomo. “A partir do resultado da análise foliar, o profissional que atende o produtor deve fazer uma recomendação de adubação corretiva, caso necessário, seja ainda no ciclo da cultura, especialmente via foliar, seja no ciclo de produção seguinte, via correção do solo”, finaliza Leandro.

Saiba mais sobre a análise da folha e polpa da macieira no vídeo a seguir: