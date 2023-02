Baile do Chopp do CTG Minuano Catarinense em imagens

Inovando em seus eventos, CTG Minuano Catarinense realizou no último sábado (04), o primeiro Baile do Chopp de 2023. Com canecas personalizadas em punho, os participantes saborearam o delicioso chopp com sabores Ipa, pilsen e até mesmo chopp de vinho, com um baile muito animado conduzida pelo Grupo Portal Gaúcho.

Uma festa tradicional, mistura um bom chopp, boa música, gente feliz em um ambiente tradicional da cultura gaúcha, foi assim em uma noite de altíssimo astral, o baile consolidou a grandeza da integração entre os amigos como um momento de confraternização do primeiro evento do CTG Minuano Catarinense em 2023.

Veja as imagens: