Pássaros pressentiram o sismo na Turquia? Há alguma explicação o que diz a ciência

Um vídeo viral partilhado nas redes sociais alegadamente dos momentos que antecederam o sismo na Turquia mostra os pássaros a voar de forma errática. A ciência tem uma explicação para este “fenómeno”.

As imagens que têm sido divulgadas nas redes sociais mostram pássaros a voar de forma aparentemente errática momentos antes de o sismo que matou milhares de pessoas na Turquia ter sido sentido pelo ser humano. A ideia de que os animais conseguem antecipar um sismo não é nova, mas a investigação científica ainda não conseguiu explicar, nem provar, o fenómeno na totalidade.

A teoria de que os animais são capazes de pressentir sismos momentos antes de estes acontecerem voltou a ser tema após o sismo na Turquia. Isto porque nas redes sociais circula um vídeo alegadamente filmado antes do abalo desta segunda-feira, que mostra um bando de pássaros a voar erraticamente.

As explicações da ciência

Da mesma forma que os sismógrafos registam abalos que nem o ser humano sente, os animais também conseguem detetar minúsculos tremores de terra segundos antes dos grandes abalos, explicam os cientistas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), comportamentos animais “estranhos” ou erráticos nos segundos que antecedem um sismo são explicados pelas diferentes ondas sísmicas que formam um tremor de terra: as ondas P e as ondas S.

As ondas P – ou ondas primárias – são as primeiras a ser ‘emitidas’ durante um sismo, percorrendo vários quilómetros por segundo a partir do epicentro. Alguns humanos são capazes de sentir estas ondas, mas essa capacidade é ainda superior nos animais.

As ondas P são depois seguidas pelas ondas S – ou ondas secundárias – mais fortes e destrutivas. Estas, em magnitudes superiores, não passam despercebidas nem aos humanos.

“Poucos humanos detetam as ondas P, que se propagam mais rápido a partir do epicentro (…), mas muitos animais, com sentidos mais apurados, são capazes de sentir as ondas P segundos antes do impacto da onda S”, explica o USGS.

Não será portanto de estranhar que, no caso da Turquia, seja de facto possível que os animais tenham sentido o sismo antes da maioria dos humanos o sentirem.

O balanço do sismo na Turquia

O forte sismo de segunda-feira na Turquia e na Síria já fez pelo menos 11.200 mortos, de acordo com os números oficiais divulgados esta quarta-feira.