Herói: Menino de 2 anos avisa sobre incêndio e famílias conseguem se salvar em Lages

Uma casa foi totalmente destruída por um incêndio em Lages. Os moradores que estavam no local no momento em que as chamas começaram quase perderam a vida. O fato ocorreu nesta quarta-feira, 8, por volta das 17h, no bairro Passo Fundo.

Segundo informações do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, as guarnições foram acionadas para atendimento de incêndio em uma residência. Ao chegar no local, foi constatado que as chamas já tinham tomado toda a estrutura da casa e o telhado havia desabado por completo.

A moradia era ocupada por duas famílias com duas crianças e um idoso de 61 anos, que conseguiram sair sem ferimentos do interior do edifício. Assim que os bombeiros chegaram, constaram que populares tentavam resfriar o muro ao lado para evitar que as chamas se alastrassem até o jardim e atingisse outras residências.

Segundo o relato da responsável pelo imóvel, uma mulher de 24 anos, um dos filhos, de 2 anos, estava sozinho na cozinha quando saiu correndo e avisou que o sofá estava pegando fogo. Nesse momento todos os moradores saíram da casa.

Para apagar o incêndio, os bombeiros utilizaram aproximadamente 6 mil litros de água em duas linhas de frente. Com isso, o combate ao incêndio só foi possível após uma hora de operação.

Ainda de acordo com os bombeiros, a PM (Polícia Militar) esteve no local do incêndio para realizar os procedimentos cabíveis.