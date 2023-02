Comemorando 02 Anos de Sucesso: Noite de Chopp e Diversão no Over Beer neste sábado 11

Este sábado, 11 de fevereiro, será um dia de comemoração em São Joaquim, celebrando os 02 do Over Beer, na área industrial da cidade. O evento contará com a presença de uma grande estrela da música sertaneja local, o cantor Alcione Oliveira, que irá apresentar alguns de seus maiores sucessos da música sertaneja, além dos hits do momento.

Desde sua inauguração, o Over Beer tem sido uma referência em São Joaquim quando se trata de shows ao vivo. É considerada a casa de show e balada mais renomada da cidade, oferecendo uma experiência única para seus clientes.

Além de Alcione Oliveira, a organização também irá trazer o DJ Choco para animar a noite. A comemoração será em ritmo de Noite do Chopp, com a distribuição de canecas comemorativas para as 60 primeiras pessoas que chegarem ao local.

Com certeza, essa será uma noite inesquecível para os habitantes de São Joaquim e para todos os amantes da boa música e da animação. Não perca a oportunidade de celebrar os dois anos do Over Beer com muita música, chopp e diversão. Venha se juntar a nós e celebremos juntos essa grande conquista!