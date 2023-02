Vídeo mostra o exato momento em que um ônibus atinge uma mercearia com pessoas dentro em avenida de São Joaquim. O incidente ocorreu no final de tarde desta última quinta (09), após o veículo ter uma pane no sistema de freios, um idoso ficou com ferimentos leves sendo atendido pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros.

Veja o Vídeo:

Saiba mais: