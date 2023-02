A segunda noite do Carnaval 2023 do Clube Astréa em imagens

O Carnaval 2023 do Clube Astréa foi um sucesso absoluto! Na segunda noite do evento, realizada na última segunda-feira, 20 de fevereiro, o clube encantou seus foliões com um desfile incrível, repleto de alegria, ritmo e muita animação.

A Rainha do Carnaval, Barbara Rodrigues da Rosa, e o Rei Momo, Bibiano Antunes Rodrigues, comandaram a festa com muito carisma e simpatia, levando os foliões ao delírio. Seus trajes luxuosos e brilhantes eram um verdadeiro espetáculo à parte, chamando a atenção de todos os presentes.

Veja o vídeo:

Mas não foi só a realeza do Carnaval que brilhou no evento. A Rainha do Clube Astréa, Bianca Grillo de Oliveira, deu um show de samba no salão, mostrando que é uma verdadeira sambista e conquistando o coração de todos os presentes. Com seus passos precisos e sua animação contagiante, ela fez com que todos se entregassem à folia e se divertissem ao máximo.

Além disso, a decoração do clube estava simplesmente deslumbrante, com muitas cores, luzes e enfeites que deixavam o ambiente ainda mais alegre e descontraído. A música também não deixou a desejar, com os melhores hits do Carnaval embalando a festa e animando os foliões.

No geral, o Carnaval 2023 do Clube Astréa foi um evento memorável, que ficará na lembrança de todos os presentes por muito tempo. A organização impecável, a alegria contagiante e a animação dos foliões foram ingredientes essenciais para o sucesso do evento, que fechou com chave de ouro a segunda noite de folia. Parabéns ao Clube Astréa pela festa incrível e que venham os próximos carnavais!

Veja as imagens: