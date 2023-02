Meteoro de meia tonelada cai no Texas e câmeras de segurança registram o estrondo

Um meteoro caiu próximo de McAllen, no estado americano do Texas, na última quarta-feira (16). Segundo informações divulgadas pela Nasa, agência espacial americana, a rocha espacial tinha dois metros de comprimento e cerca de meia tonelada.

As câmeras de segurança instaladas em casas da região capturaram o momento em que ocorreu o estrondo.

Pelas imagens, o forte som assustou os pássaros que saíram voando e até balançou os equipamentos que estavam filmando.

O xerife do condado de Hidalgo, Eddie Guerra, disse em uma publicação no Twitter que foi informado de que os controladores de tráfego aéreo em Houston, que fica a mais de 560 km de distância, receberam relatos de pelo menos duas aeronaves sobre um meteoro no céu.

Guerra informou que o ponto exato do impacto do meteoro com o solo não foi localizado e que não há relatos de danos.