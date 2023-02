Everson Neves, de 22 anos, o lageano que integra o exército ucraniano

“Vim com a missão de ajudar, salvar e proteger, minha função aqui é ser médico de combate, que é um soldado treinado em primeiros socorros para socorrer soldados feridos. Apesar do perigo imenso e das críticas que recebo diariamente, eu me sinto feliz por poder estar ajudando e fazendo parte da história”, disse o lageano.

Coragem e determinação

O Lageano músico desde os 9 anos de idade, Everson Neves, de 22 anos, mudou sua rotina, ocupação e atribuições ao embarcar, no dia 28 de fevereiro, na conturbada guerra na Ucrânia, no Leste Europeu. Até maio, o brasileiro vai atuar como militar voluntário e médico combatente nas trincheiras europeias defendendo o país ucraniano.

No Brasil, o morador do bairro da Penha foi músico, onde teve passagens por diversas bandas do Sul do Brasil. “Toco gaita desde os 9 anos de idade. Meu pai, que sempre me incentivou a tocar o instrumento, me acordava às 6 da manhã, me levava no programa do Seu Maneca, na Rádio Clube de Lages, para poder me apresentar”, contou Everson.

O lageano afirmou que passou por um longo processo de recrutamento para poder defender o país ucraniado dos ataques russos. “Foi um longo processo onde tive diversas provas e testes de conhecimento. Consegui provar minha eficiência e fui aceito no batalhão o qual hoje faço parte”, contou Everson.

Everson faz parte do Legionnaires Special Group, onde é médico de combate e realiza os primeiros socorros em soldados feridos. No grupo de combate, ele conta que os soldados recrutados não atacam, apenas defendem o país dos ataques.

Com informações: SCC10