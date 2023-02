Disidrose: o que é, sintomas, causas e tratamento

A disidrose é uma doença da pele que provoca o surgimento de pequenas bolhas preenchidas de líquido, que na maioria das vezes aparecem na palma das mãos, nas laterais dos dedos ou na sola dos pés.

Sintomas:

Os sintomas da disidrose incluem bolhas dolorosas e avermelhadas que podem aparecer nos punhos, nos pulsos, nas mãos, nos pés e nas áreas ao redor dos dedos. Estas bolhas podem coçar e piorar quando são expostas ao calor ou frio, ou ao stress. Também podem ser acompanhadas por sinais e sintomas como vermelhidão, pele seca, coceira, descamação, crostas e feridas.

Causas:

A causa exata da disidrose não é conhecida, no entanto, segundo estudiosos esses sintomas podem estar relacionada a alguns fatores dentre eles:

Histórico familiar de eczema disidrótico;

Aumento de estresse emocional ou físico;

Alergias, como febre do feno;

Dermatite atópica ou dermatite de contato;

Lavar as mãos com frequência;

Exercer atividade profissional que necessite contato frequente com água ou produtos que podem causar irritação na pele;

Exposição ou alergia de contato com metais como cobalto, cromo ou níquel;

Uso de imunoglobulina intravenosa