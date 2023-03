1º BFv realiza Formatura de Incorporação de novos recrutas

No dia 4 de março, o 1º Batalhão Ferroviário realizou a Formatura de Incorporação dos Soldados do Efetivo Variável de 2023. O evento teve início com o Comandante do Batalhão, TC Nogueira, e o soldado recruta mais jovem do grupamento “Alfa”, João Victor Moraes de Souza Santos, nascido em 31 de dezembro de 2004, realizando a abertura do Portão das Armas para a entrada dos demais soldados incorporados no corrente ano. Na sequência, os novos militares do vestiram a farda pela primeira vez e entraram em forma para a segunda parte da formatura, onde entoaram o Hino Nacional.

Na solenidade, o Comandante da OM dirigiu suas palavras aos soldados recrutas, afirmando que é com muita alegria que o Exército Brasileiro recebe novos integrantes, para participarem de um ano de intenso trabalho, aprendizado e evolução pessoal e profissional. Ao final da solenidade, os familiares e convidados confraternizaram com os militares e tiveram a oportunidade de visitar as instalações da unidade.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares da região, familiares da cidade e que vieram dos municípios tributários que contribuem para o efetivo do 1º B Fv.