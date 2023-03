ESTÁ ABERTA A VINDIMA DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA

No mês de março as vinícolas da Serra Catarinense realizam a colheita da uva com uma programação especial para receber os visitantes. Em São Joaquim, o Festival Vindima de Altitude movimenta os dois primeiros fins de semana do mês.

Uvas frescas prontas para a produção de mais uma safra de vinhos finos de altitude. A Serra celebra a colheita da uva até o dia 26 de março. A 9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023 foi declarada aberta oficialmente na sexta-feira (3), durante solenidades no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim, onde também ocorre o Festival Vindima de Altitude. O evento foi prestigiado por convidados, autoridades, imprensa e influenciadores da área de vinhos.

“A Vindima de Altitude é o momento de colher os frutos que vão gerar os melhores rótulos do ano. Estamos muito contentes em mais um ano poder receber turistas e visitantes em nossas vinícolas para compartilharmos a experiência dessa etapa tão importante da produção do vinho. E que venham novos bons vinhos de altitude!”, celebra o presidente da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Diego Censi.

O prefeito de São Joaquim, Giovane Nunes é um entusiasta do enoturismo e vem ao longo dos anos trabalhando e investindo no setor. “Acreditamos na indústria do turismo como desenvolvimento para nossa cidade e para a Serra Catarinense. Todo nosso reconhecimento aos incansáveis produtores de vinhos que são os verdadeiros responsáveis para que hoje possamos estar aqui, celebrando mais uma colheita da uva”.

Cumprindo seu primeiro compromisso oficial depois de empossado como Secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, que na solenidade de abertura da Vindima de Altitude representou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, destacou o potencial turístico da Serra Catarinense. “Eu olho para esse evento hoje e já percebo que a Vindima de Altitude estará, em breve, entre os maiores eventos de Santa Catarina. Parabéns aos organizadores, nosso reconhecimento aos produtores que realizam um grande trabalho e nos ajudam a elevar e levar o nome do nosso estado mundo afora”.

Durante a solenidade foram firmados três importantes convênios para projetos voltados a fortalecer o segmento turístico. Um deles estabelece que o Frescal da Serra Catarinense, de São Joaquim e região, será o quinto produto a ser reconhecido como único, singular e próprio do saber fazer e da cultura alimentar de um território, por meio do registro no INPI como uma indicação geográfica. O alimento junta-se ao Mel de Melato da Bracatinga, Queijo Serrano, Maçã Fuji, e aos Vinhos de Altitude.

Os outros convênios são para dois projetos de parceria que vão garantir a continuidade do fomento ao enoturismo e fortalecimento do segmento turístico trazendo mais profissionalização e inovação aos pequenos negócios de turismo e gastronomia. Esse trabalho é feito em parceria com o Sebrae/SC, um importante apoiador que incentiva e fomenta o potencial da Serra para o turismo, a economia e a geração de empregos. “O Sebrae tem orgulho de fazer parte desse processo. Não é qualquer valor, não é qualquer Estado que tem cinco IGs na mesma região e tenho certeza que será mais um sucesso e o Sebrae continuará a ser um apoiador e grande promotor de novos negócios na Serra Catarinense”, enfatiza o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos Carvalho.

A Vindima de Altitude de Santa Catarina acontece na Serra Catarinense até o dia 26 de março, com uma extensa programação nas vinícolas. Além da colheita da uva, os roteiros incluem degustações, gastronomia, sunsets, piqueniques e tours guiados. Cada vinícola tem uma programação específica. Para saber mais você pode acessar o Instagram: @vinhosdealtitude ou o site: www.vinhosdealtitude.com.br.

Já para quem visita São Joaquim, o Festival Vindima de Altitude é parada obrigatória. O evento realizado no Parque Nacional da Maçã oferece ao público a possibilidade de degustar vinhos, provar a gastronomia típica e acompanhar apresentações culturais e musicais. A entrada no Festival Vindima de Altitude é gratuita, os visitantes pagam somente o que consumirem e ainda podem adquirir uma taça personalizada do evento por R$50 e degustar rótulos de 17 vinícolas de altitude.

A 9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina é uma realização da Vinhos de Altitude -Produtores e Associados, e conta com a correalização do Sebrae/SC, apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim, Faesc/Senar, Sindicato Rural de São Joaquim, IFSC e Epagri. São patrocinadores: Sicredi, Globo Jeep, Keylex, Cacau Show, Casa do Vinho, Altos da Serra, Mesatua, Unific, Núcleo Gastronômico da Acisjo de São Joaquim.

A Vindima de Altitude proporciona uma experiência única, em um cenário incrível, onde é possível aguçar os sentidos, se conectar com a natureza e mergulhar no mundo dos vinhos. Confira a programação para este sábado (04) e domingo (05):

SÁBADO – 04 DE MARÇO

FESTIVAL VINDIMA DE ALTITUDE – PAVILHÃO NACIONAL DA MAÇÃ – SÃO JOAQUIM

18h45 – Quarteto de Cordas

21h – Martinez & Diana e Banda

18h às 23h – Degustações de vinhos e gastronomia

VILLAGGIO CONTI

12h às 15h – Almoço À Moda da Casa

12h às 15h – Degustações Guiadas e Visitação a Cantina

VINÍCOLA THERA

10h30, 15h e 17h – Degustação com Visita aos Vinhedos

17h às 19h – Piquenique

17h às 19h – Sunset

VINÍCOLA PERICÓ

10h às 17h – Almoço A Lá Carte(consulte disponibilidade)

VINHEDOS DO MONTE AGUDO

12h – Almoços Harmonizados ou Sem Vinho

16h – Sunset Wine

11h e 16h – Piquenique

LEONE DI VENEZIA

10h30 e 15h – Degustazione

11h às 15h – Piquenique

10h às 15h – Receptivo

VIVALTI VINÍCOLA

10h às 16h – Degustações

10h às 16h – Piquenique

14h30 – Degustações Às Cegas

10h às 14h e 14h às 18h – Gazebo Ao Ar Livre

10h30 – Degustação Vertical de Sangiovese (mínimo 5 pessoas)

15h – Exposição de Arte (abertura)

VINÍCOLA VILLA FRANCIONI

10h30, 11h30, 14h, 15h e 16h – Tour + Degustação Tradicional

*Horários especiais sob agendamento – Tour + Degustação Sala Vip

*Horários especiais sob agendamento – Tour + Degustação Na Cave

14h – Tour Pôr do Sol

15h – Exposição de Arte (abertura)

ABREU GARCIA

10h às 12h e 13h às 17h30 – Degustação Harmonizada Gold

10h às 12h e 13h às 17h30 – Degustação Harmonizada Grand Gold

15h às 18h30 – Piquenique

13h às 15h – Almoço Harmonizado

16h às 19h – Wine Bar Abreu Garcia com Violino e DJ

DOMINGO, 05 DE MARÇO

FESTIVAL VINDIMA DE ALTITUDE – PAVILHÃO NACIONAL DA MAÇÃ – SÃO JOAQUIM

18h30 – Diana Acústico

19h45 – Suiani Elinis – Violino Solo

21h – Trio Trevo

17h às 22h – Degustações de vinhos e gastronomia

VILLAGGIO CONTI

12h às 15h – Almoço À Moda da Casa

12h às 15h – Degustações Guiadas e Visitação a Cantina

VINÍCOLA THERA

10h30, 15h e 17h – Degustação com Visita aos Vinhedos

17h às 19h – Piquenique

VINÍCOLA PERICÓ

10h às 17h – Almoço A Lá Carte (consulte disponibilidade)

VINHEDOS DO MONTE AGUDO

12h – Almoços Harmonizados ou Sem Vinho

16h – Sunset Wine

11h às 16h – Piquenique

LEONE DI VENEZIA

10h30 e 15h – Degustazione

11h às 15h – Piquenique

10h às 15h – Receptivo

VIVALTI VINÍCOLA

10h às 16h – Degustações

10h às 16h – Piquenique

14h30 – Degustações Às Cegas

10h às 14h e 14h às 18h – Gazebo Ao Ar Livre

10h30 – Degustação Vertical Sangiovese (mínimo 5 pessoas)

15h – Exposição de Arte (abertura)

VINÍCOLA VILLA FRANCIONI

10h30, 11h30, 14h, 15h e 16h – Tour + Degustação Tradicional

*Horários especiais sob agendamento – Tour + Degustação Sala Vip

*Horários especiais sob agendamento – Tour + Degustação Na Cave

14h – Tour Pôr do Sol

10h às 17h – Exposição de Arte (abertura)

ABREU GARCIA

10h às 12h e 13h às 17h30 – Degustação Harmonizada Gold

10h às 12h e 13h às 17h30 – Degustação Harmonizada Grand Gold

15h às 18h30 – Piquenique

13h às 15h – Almoço Harmonizado

14h às 18h – Wine Bar Abreu Garcia

A 9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina é uma realização da Vinhos de Altitude -Produtores e Associados, e conta com a correalização do Sebrae/SC, apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim, Faesc/Senar, Sindicato Rural de São Joaquim, IFSC e Epagri. São patrocinadores: Sicredi, Globo Jeep, Keylex, Cacau Show, Casa do Vinho, Altos da Serra, Mesatua, Núcleo Gastronômico da Acisjo de São Joaquim.

Por @catarinascomunicacao Fotos: Bruno Rosa