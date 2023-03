Alerta de perigos que devem ser evitados durante período de intensas chuvas

Pessoas arriscam a vida para tentar se aproximar de rios cheios e em locais perigosos.

As pessoas não devem facilitar num grande período de chuvas, principalmente quando se trata de cheias de rios e construções que são passíveis de acidentes. Pois o descuido de curiosos, que se aventuram para ver enchentes, rios cheios, é uma das preocupações do Corpo de Bombeiros, que está emitindo um alerta para que as pessoas evitem correr riscos.

O perigo consiste no fato de que a água está no nível da ponte e uma elevação das águas pode ser fatal para as pessoas que ali se arriscam.

Se estiver no carro

Procure um local alto e espere o nível da água baixar;

Não pare o carro próximo de postes ou árvores;

Poças de água podem ocultar crateras;

Ao atravessar poças, mantenha a aceleração contínua em primeira marcha;

Dirija devagar, fique longe do carro da frente e evite locais baixos.

Cuidado com Raios