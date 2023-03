Estudantes aprovados no Sisu têm até quarta-feira para fazer matrícula

Os estudantes aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) têm até a próxima quarta-feira (8) para realizarem a matrícula nas universidades. O resultado do processo seletivo foi divulgado no último dia 28 e continua disponível para consulta no Portal Único. Ao todo, são ofertadas 226 mil vagas.

Segundo o Ministério da Educação, a matrícula ou o registro acadêmico dos estudantes aprovados no Sisu deve ser efetuada diretamente na instituição de ensino onde escolhida. A documentação exigida poderá ser entregue presencialmente ou por endereço eletrônico, conforme padrão estipulado pela universidade em questão.

Os inscritos no Sisu que não foram selecionados, por sua vez, já podem participar da lista de espera. O prazo para manifestar interesse começou no dia 28 de fevereiro e vai até às 23h59 do dia 8 de março, enquanto a convocação dos candidatos selecionados está prevista para ocorrer a partir de 13 de março.

O Sisu é responsável por oferecer vagas em instituições públicas de ensino superior. Os lugares são disponibilizados em ampla concorrência e em cotas, como estudantes de escola pública, baixa renda ou pretos, pardos e indígenas. Neste ano, a primeira edição do programa contou com 1.073.024 inscritos, superando o registrado no ano passado.