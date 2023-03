Ministério da Agricultura confirma que caso de ‘Vaca louca’ no Pará é atípico

Confirmação se deu com base na análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou na noite desta quinta-feira (2), por meio de nota oficial, que o caso de “vaca louca” ou encefalopatia espongiforme bovina (EEB) detectado no município de Marabá (PA) é atípico.

A confirmação se deu com base na análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no Canadá, para onde foi enviada amostra de tecido do animal doente.

Dessa forma, confirma-se o que o governo brasileiro já vinha suspeitando, de que se trata de um caso isolado e espontâneo, que não oferece riscos de contaminação para outros animais, nem para seres humanos.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou ter comunicado imediatamente o resultado da amostra ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, imediatamente, iniciou a inserção das referidas informações no sistema para a comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas.

Desembargo da exportação para a China

De acordo com comunicado do Mapa, assim que concluído o processo, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país.

“Ressalto que rapidez, eficiência e a transparência solicitada pelo presidente Lula foi fundamental. Agradeço à nossa equipe e à do governador do Pará, Helder Barbalho, que nos permitiu uma atuação rápida desde a identificação do caso”, disse Fávaro.

Por se tratar de caso atípico do “mal da vaca louca”, ou seja, ocorrido por causas naturais em um único animal de 9 anos de idade e com todas as providências sanitárias adotadas prontamente, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou estar adotando imediatamente as providências, de acordo com os protocolos sanitários, para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível.

Com informações: Ministério da Agricultura