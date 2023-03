Sicredi participará da Expodireto 2023

A instituição financeira cooperativa estará na 23ª edição do evento em Não-Me-Toque

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa no país, estará presente na 23 a edição da Expodireto/Cotrijal, que acontece de 06 a 10 de março, no Parque da Cotrijal, no município de Não-Me-Toque (RS).

Parceiro de um dos mais tradicionais eventos do agronegócio brasileiro desde sua primeira edição, o Sicredi reforça, com sua presença na feira, o compromisso de fortalecer as diferentes cadeias produtivas gaúchas ligadas ao campo. “A participação na Expodireto é sempre positiva porque o Sicredi busca, constantemente, estar próximo dos associados. Dessa forma, é possível compreender, de forma assertiva, suas necessidades e oferecer soluções mais adequadas as suas realidades e negócios, como a aquisição de máquinas e implementos agrícolas – essenciais para o desenvolvimento econômico. Essa proximidade faz do Sicredi uma instituição genuinamente preocupada em estreitar laços e contribuir para o crescimento do produtor rural e do agronegócio”, destaca presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

De acordo com balanço da instituição, na Expodireto 2022, foram contabilizados R$ 270 milhões em solicitações de financiamento. Conforme a Cotrijal, na última edição, o evento recebeu mais de 260 mil pessoas. A expectativa para este ano é a presença de 580 expositores e visitantes de mais de 60 países. “Reforçamos o convite para que visitem a Casa do Sicredi na Expodireto. No espaço, teremos mais de 50 colaboradores ao longo dos 5 dias de feira, preparados para receber e atender os associados”, conclui Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados. Com presença nacional, o Sicredi conta com mais de 2.400 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,2 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 96% dos municípios, totalizando mais de 600 pontos de atendimento.

