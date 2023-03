Você tem ideia de qual jogo de cassino ao vivo paga os maiores prêmios?

Os jogos de cassino se tornaram uma grande tendência no mercado brasileiro de apostas. Em meio a tantas opções disponíveis no mercado, você sabe qual é o jogo de cassino ao vivo que paga os maiores prêmios aos seus jogadores?

Aqui, podemos citar uma série de grandes clássicos: roleta brasileira, blackjack, pôquer, bacará e outros. No entanto, é preciso fazer uma pesquisa filtrada para encontrar os jogos com as grandes premiações. Confira!

Principais jogos de cassino ao vivo

O catálogo de jogos de cassino ao vivo conta com alguns modelos que podem ser encontrados em todos os principais sites de apostas. Neste caso, o que costuma variar é o estilo de jogo e os valores mínimo/máximo de fichas por rodada.

Blackjack

Neste jogo de cartas, o principal objetivo do jogador é fazer uma mão que vença o dealer, mas não ultrapasse os 21 pontos; caso isso aconteça, a rodada é automaticamente perdida. Cada versão de blackjack possui configurações específicas, com diferentes regras que podem alterar as dinâmicas de cada rodada.

Pôquer

Com duas cartas na mão e um total de cinco cartas espalhadas pela mesa, os jogadores se enfrentam em rodadas que envolvem muita coragem e combinações matemáticas. Vence a rodada aquele que possuir as melhores combinações.

Bacará

A sorte precisa estar ao seu lado neste jogo. Afinal, é preciso definir quem irá vencer a rodada previamente: o jogador, o distribuidor de cartas ou então o empate. No entanto, as regras podem variar segundo o modelo de jogo escolhido.

Roleta

Antes de o dealer girar a roleta com uma bola, você precisa definir as suas apostas e, neste campo, as opções são diversas: em qual número a bola vai cair, em qual intervalo ela vai cair, o número será par/ímpar, as suas cores e muito mais.

Maiores prêmios de jogos de cassino ao vivo: quais são os melhores jogos?

Um fator que pode ser usado como padrão para definir jogos com grandes premiações é o RTP. Essa sigla (que significa Retorno Para o Jogador) indica o percentual de vitória dos jogadores em um determinado jogo. Ao menos em teoria!

Sem grandes surpresas para aqueles que são apaixonados pelos jogos de cartas, European Blackjack aparece como um dos jogos de cassino ao vivo que pagam os melhores valores para os seus usuários.

Com uma taxa de RTP de aproximadamente 99,34%, esta versão de blackjack é uma das preferidas dos jogadores do mundo inteiro. E os motivos, como podemos ver, são um tanto quanto óbvios.

Aliás, os jogos de blackjack são, de modo geral, um grande atrativo pelos seus altos percentuais de retorno. Mas além desse clássico, os apostadores podem encontrar versões do jogo de pôquer Texas Hold’em com até 99,47% de retorno.

Nas mesas de bacará, as taxas de retorno costumam ficar na casa dos 98%, mas, mesmo assim, são ótimas opções também para aqueles jogadores – pois apresenta uma série de recursos avançados para apostas personalizadas.

Nos jogos de cassino ao vivo, os apostadores podem se divertir ao lado de outros jogadores e interagirem com os dealers em tempo real. Com esses ingredientes, as apostas ficam mais agitadas e se tornam ainda mais envolventes!