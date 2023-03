Jovem de São Joaquim busca ajuda para realizar sonho de jogar futebol no Canadá

José Adriovani Guimarães, ou Guimarães como é conhecido, é um jovem de 21 anos natural de São Joaquim. Ele cresceu em uma família humilde, na localidade de Estância do Meio, sendo criado pelo pai e pelos avós, encontrando no futebol uma forma de escapar dos perigos da vida.

Com apenas 10 anos, Guimarães começou a jogar futebol em um projeto social da sua cidade e desde então descobriu sua paixão pelo esporte. No entanto, com poucas oportunidades de seguir carreira no futebol em sua região, ele decidiu começar a vender lanches com ambulante, aos 15 anos, para ajudar a família.

Mesmo com todas as dificuldades, Guimarães nunca deixou de acreditar em seu sonho de se tornar jogador profissional de futebol. Em 2021, ele teve a oportunidade de participar da NEXT Academy, um projeto que oferece treinamento e oportunidades para jovens talentos do futebol, e foi selecionado para jogar em um time na cidade de Red Deer em Alberta, no Canadá.

No entanto, para realizar esse sonho, Guimarães precisa de ajuda financeira para arcar com os custos da viagem e da estadia no Canadá. Para isso, ele lançou uma vaquinha online e conta com a solidariedade das pessoas para realizar seu sonho.

Guimarães espera arrecadar R$30.000,00 através da vaquinha online e, com a ajuda de todos, mostrar seu talento no futebol internacional. Cada contribuição, por menor que seja, faz a diferença na vida desse jovem talentoso.

Se você quiser ajudar Guimarães a realizar o seu sonho, pode contribuir para a vaquinha online através do link https://www.vakinha.com.br/3556984. Também é possível fazer doações diretamente pelo PIX, utilizando o e-mail 3556984@vakinha.com.br.

Com o apoio da comunidade, Guimarães pode ter a chance de realizar seu sonho de jogar futebol profissionalmente no Canadá e inspirar outras crianças e jovens a acreditar em seus sonhos, independentemente das dificuldades que enfrentem em suas vidas.

PIX DA VAKINHA ONLINE E-mail: 3556984@vakinha.com.br

Contato: José Adriovani Guimarães (49) 9 9165-7855