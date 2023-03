Vinícolas de Altitude recebem o Selo Serra Catarinense Sustentável

Na noite desta terça-feira (14), aconteceu no Mercado Público em Lages o evento Selo Serra Catarinense Sustentável que contou com a participação do Presidente da Amures o Prefeito Giovani Nunes a secretária de Turismo de São Joaquim Adriana Cechinel Schlichting e demais autoridades locais, para a solenidade de entrega do Selo Serra Catarinense Sustentável, onde as vinícolas de Altitude receberam o Selo Serra Sustentável. Ação reconhece o desenvolvimento sustentável que torna o turismo serrano algo diferenciado do restante do território nacional. O Selo é resultado de um esforço marcado pela união de gestores municipais, Amures, Cisama, Sebrae e Ministério do Turismo.

Sendo que o Selo Serra Catarinense Sustentável, fruto de uma parceria da Pasta com o Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense (CISAMA). Serão certificados cerca de 90 empreendimentos, entre eles pousadas, restaurantes, eco trilhas, caminhadas, fazendas, bares, hotéis, vinícolas e sítios.

Grande potencial do turismo nacional, a Serra Catarinense possui um turismo diverso com serviços de lazer, ecoturismo e turismo rural. Mediante ações desenvolvidas pelo Selo, a região estabeleceu de forma integrada às atividades turísticas práticas responsáveis e inclusivas que promovem a cultura da sustentabilidade.

Para obtenção do Selo os estabelecimentos passaram por um processo constituído por quatro fases. Primeiramente foi disponibilizado um formulário com o regulamento para preenchimento, e os estabelecimentos selecionados passaram por uma visita técnica para realizar o diagnóstico e desempenhar estratégias sustentáveis. Em seguida, as empresas realizaram a inscrição das ações de sustentabilidade desenvolvidas em 2022, que foram verificadas pelo Comitê Gestor do Programa.

Após esta verificação da conformidade, os estabelecimentos recebem, agora, o Selo Serra Catarinense Sustentável – Verde, em cerimônia pública.

O projeto prevê a emissão do Selo anualmente, desde que os estabelecimentos estejam alinhados com o desenvolvimento do turismo sustentável. A oportunidade proporciona a geração de novos negócios, inclusão de toda a cadeia do turismo no processo de produção, fortalecimento da autoestima das comunidades social e empresarial, bem como ampliação da diversidade de produtos para atender ao turista.

Uma nova forma de fazer turismo pela sustentabilidade, não considerando apenas as questões ambientais, mas econômicas e sociais, também.

O SELO SUSTENTÁVEL – Com ações focadas no turismo sustentável, o Selo Turismo Serra Catarinense Sustentável tem o objetivo de desenvolver práticas de responsabilidade ambiental, sociocultural e econômica, destacando empreendimentos que se comprometam com a sustentabilidade. No programa, os estabelecimentos passam por capacitação e ações de aperfeiçoamento de produtos e serviços turísticos, buscando aumentar a competividade e a sustentabilidade do conjunto de empreendimentos que formam a Serra Catarinense.