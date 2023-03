Divisão de Proteção Animal de Santa Catarina é oficializada

A proteção animal comemora um passo importante: Santa Catarina será o segundo estado do país a ter uma divisão especializada no combate ao crime de maus-tratos aos animais. Nesta terça-feira (14), a Delegacia Geral de Polícia Civil realizará o lançamento oficial da Divisão de Proteção Animal (DPA). A solenidade ocorre às 14h, na Academia de Polícia Civil, no bairro Canasvieiras, em Florianópolis.

Esta divisão será responsável exclusivamente pela apuração de denúncias de crimes de maus-tratos. A DPA foi uma solicitação do Deputado Estadual Delegado Egidio Ferrari (PTB) atendida pelo Delegado Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

“Inicialmente a DPA atuará na região da Grande Florianópolis, mas nosso objetivo é que em breve ela se torne uma delegacia especializada e apure as denúncias de toda Santa Catarina”, afirma o deputado.

A unidade ficará a cargo da delegada Dra. Mardjoli Adorian Valcareggi. Além da investigação do crime de maus-tratos, a divisão também atuará orientando e conscientizando a população sobre maus-tratos e adoção animal.

“A DPA representa uma conquista para a proteção animal. Além de investigar as denúncias, precisamos que os responsáveis sejam encaminhados à justiça para que tenham a punição que merecem, prevista por lei”, afirma Ferrari.