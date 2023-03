Cientistas descobrem mecanismo para desarmar ‘bomba-relógio’ que causa metástase após câncer de mama

Pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Câncer (ICR), em Londres, descobriram como células do câncer de mama se espalham para os pulmões, passam anos “adormecidas” lá e, quando acordam, se tornam tumores praticamente incuráveis. Os cientistas descobriram também um mecanismo para frear essa “bomba-relógio” que causa metástase no pulmão — um dos lugares mais comuns para onde o câncer pode se espalhar. Já existe, inclusive, um remédio capaz retardar o crescimento desses tumores secundários, sugere o estudo em camundongos.

Uma pesquisa publicada na revista científica Nature apontou as causas para células cancerígenas “acordarem” no pulmão depois do tratamento do câncer de mama.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Pesquisa do Câncer, do Reino Unido, revelou que é possível bloquear uma proteína do pulmão, onde o tumor se instala, com um remédio usado para tratar leucemia mieloide crônica.

À CNN Rádio, a ginecologista Rosemar Rahal, que integra a Sociedade Brasileira de Mastologia, disse que o estudo faz referência ao tumor na mama mais frequente.

“Mesmo ele sendo descoberto no início, ele evolui com recidiva e metástase, às vezes 20 anos depois e os pesquisadores buscaram entender o porquê dessa volta da doença.”

Segundo a especialista, “alguma célula provavelmente fica adormecida, como no pulmão, e acontece nesse local algo que faz voltar a crescer o tumor.”

“Estudaram, então, o bloqueio do crescimento dessas células”, completou.

