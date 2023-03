Supermercados Zabot lança encarte valorizando a Maçã e o Produtores de São Joaquim

Os Supermercados Zabot, em São Joaquim, estão com uma promoção incrível na segunda quinzena de março, valorizando a maçã de São Joaquim e o trabalho dos produtores locais durante a safra que se inicia. O encarte está elogiavelmente ilustrado com imagens da produção da maçã, ressaltando a importância do fruto para a região e a dedicação dos produtores.

Além disso, as promoções estão imperdíveis. O açúcar Duçula de 5kg está por apenas R$18,59, o leite Aurora 1L zero lactose por R$4,99, o Petit Gateau de 240gr por R$27,48, o refrigerante Antártica por R$6,99, a carne de 1ª coxão de dentro por R$37,98 o quilo e o frango inteiro por R$8,89 o quilo. São preços muito convidativos para você abastecer a sua casa com qualidade e economia.

Vejas as ofertas:

Além dessas ofertas, não perca as promoções da Pegadinha do Zabot entre os dias 17 a 19 de março. São muitas ofertas imperdíveis para você aproveitar.

E não para por aí! Entre os dias 23 a 26 de março, os Supermercados Zabot estão lançando a superpromoção “Final de Semana Z”, com 15 ofertas imbatíveis em diversos produtos. São preços que você não vai encontrar em nenhum outro lugar.

Portanto, não perca tempo e vá até os Supermercados Zabot em São Joaquim para aproveitar essas promoções incríveis. Lembre-se de valorizar a produção local da maçã de São Joaquim e abastecer a sua casa com produtos de qualidade e preços acessíveis.

Veja o encarte em PDF: