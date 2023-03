Ponte das Goiabeiras; abre-se um novo ciclo de desenvolvimento para a região

A nova ponte vai conectar Serra Catarinense a Serra Gaúcha, onde abrirá as portas, mirando o potencial de crescimento da região como um todo.

Há mais de 40 anos moradores dos dois estados, SC e RS, sofrem com o drama da passagem no Rio Pelotas, sobre uma ponte rudimentar, construída e mantida por eles mesmos. Como se vê na foto, a ponte está parcialmente destruída e intransitável.

Nesta quarta-feira (15), um registro inédito do atual estágio da nova ponte, que está sendo edificada com recursos do Governo de Santa Catarina. A expectativa é de que no segundo semestre deste ano, ela seja inaugurada. Um grande passo para o desenvolvimento das regiões vizinhas.

O mérito ao ex-governador Carlos Moisés. Ao atender o chamado para conhecer o drama das comunidades catarinenses e gaúchas, decidiu investir numa nova ponte. O projeto da nova ponte foi executado pela Prefeitura de São Joaquim. Vale lembrar que o governo atual, de Jorginho Mello (PL) assumiu a obra como uma das suas prioridades, atendendo as demandas da Serra Catarinense.

Imagens: Thiago Costa Coordenador CR Planalto – Infraestrutura SIE / Ao lado, a velha ponte intransitável.