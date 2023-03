Cobalchini pede a duplicação total das BRs 282 e 470

A elaboração de um projeto de duplicação das BR-282, de Florianópolis a São Mighuel do Oeste, e da BR-470, de Indaial a Campos Novos, virou um pedido do deputado federal Valdir Cobalchini (MDB) ao ministro Renan Filho (Transportes), durante audiência em Brasília, onde obteve sinalização positiva para a proposta.

Cobalchini, que foi secretário estadual de Infraestrutura, ainda acrescentou que, depois de elaborados os projetos, as duas rodovias sejam incluídas em um programa de concessão à iniciativa privada, basta ver o resultado positivo nas BRs 101 e 116, nos trechos que passam por Santa Catarina.

Cobalchini e Renan Filho concordam que o caminho é mesmo a concessão, uma forma de manter a manutenção dos dois trechos, importantes corredores do transporte de riquezas do agronegócio e de turistas.

Atualmente, o paliativo seria a construção de uma terceira pista no trecho da 282, entre a Capital e a Serra Catarinense, equanto a duplicação da 470 segue a passos lentos entre Navegantes e Indaial.

Cobalchini aproveitou a audiência para agradecer ao ministro pela ampliação dos recursos em quase quatro vezes, saltando de R$ 270 milhões em 2022 para próximo de R$ 1 bilhão em 2023, na manutenção das BRs 282, 285, 163, 280 e na continuidade das obras de duplicação da BR 470, no trecho do Litoral ao Vale do Itajaí.

Fonte: SCC10