Ajuda para o pequeno Eduardo a realizar o Exame cintilografia renal com DTPA

Eduardo Rian dos santos, sua mãe descobriu que ele tinha um problema no rim com 6 meses de gestação, com 3 meses de vida fizeram outra ultrassom aonde constatou que ele continuava com o problema e agora com 6 meses foi diagnosticado com “ESTENOSE DE JUP”.

Relato da Natacha dos santos , mãe do menino Eduardo:

Desde então estamos gastando com especialista e exames e preciso de ajuda neste valor para que eu possa realizar este exame chamado” Citilografia Renal”para poder levar a médica antes dos 30 dias para não perde o retorno da consulta.Com este exame vai ser melhor avaliado para ver se terá necessidade de realizar a cirurgia de pieloplastia qualquer valor qualquer ajuda será bem vinda pois não temos condições de arca com todas as despesas…quem quiser saber mais sobre o assunto poderá entrar em contato comigo 49991396034 a conta para depósito ou pix abaixo:

Você pode ajudar via Pix usando a chave:

3576185@vakinha.com.br

Conta Banco do Brasil

Ag:0656-4

Conta:28.793-8

Chave pix: e-mail – natachasantos820@gmail.com