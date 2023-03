Em Lages, secretário de Turismo faz reunião técnica com secretários e prefeitos da Serra Catarinense

Com o objetivo de desenvolver o turismo catarinense, integrando as potencialidades de todas as regiões, o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, iniciou pela Serra Catarinense, nesta quarta-feira, 15, em Lages, uma série de reuniões técnicas para conhecer as demandas do setor. Durante a visita à região, Neiva também participou da entrega do Selo Serra Catarinense Sustentável que reconhece empreendimentos turísticos comprometidos com a sustentabilidade.

Durante a reunião técnica do secretário de Turismo, com autoridades políticas e do trade turístico da Serra Catarinense, foram apresentados e debatidos as principais demandas represadas e projetos que estão parados na região. Participaram prefeitos e vice-prefeitos da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), e secretários de turismo.

“Nós vamos fazer essas reuniões em todas as regiões. A Secretaria de turismo, assim como fez na região da Serra, fará na região do Sul catarinense, no Meio Oeste, no Alto Vale, na região do Litoral. Nós vamos identificar todos os projetos, todas as demandas para criar um plano integrado de ações no Estado, junto às demais secretarias para avançar nos temas do turismo. Mostra o nosso comprometimento, em olhar para todo o estado como um só”, explicou Evandro Neiva.

O secretário reforçou a importância do planejamento das ações do setor. “Precisamos levar o turismo para base do Governo do Estado e tratar dele com planejamento”. Neiva aponta para a necessidade de incentivar o turismo interno, despertando o interesse no próprio catarinense em conhecer as belezas do estado. “Estamos fazendo um plano para Santa Catarina, para o catarinense voltar a conhecer o estado, incentivar o turismo interno. O governador Jorginho Mello tem apostado nisso também”, disse Neiva, ao destacar que o plano de ação do setor visa equilibrar os calendários para que os turistas tenham opções o ano inteiro.

Selo Serra Catarinense Sustentável

Na terça-feira (14), o secretário de Turismo, Evandro Neiva, representando o Governo do Estado, participou da entrega do Selo Serra Catarinense Sustentável, um projeto desenvolvido pela Amures, com o envolvimento de 18 municípios da região.

Serão certificados cerca de 90 empreendimentos, entre eles pousadas, restaurantes, eco trilhas, caminhadas, fazendas, bares, hotéis, vinícolas e sítios. O Selo tem o objetivo de desenvolver práticas de responsabilidade ambiental, sociocultural e econômica, destacando empreendimentos que se comprometam com a sustentabilidade.

“Isso realmente é inovador no Brasil, isso é uma tendência mundial. Mostra o quanto de comprometimento a Serra vem demonstrando em profissionalizar os atores do turismo e promover uma boa experiência para os turistas”, elogiou Neiva.

Por: SECOM