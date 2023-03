O Festival da Vindima 2023 em Imagens – A celebração dos Vinhos de Altitude

A cidade de São Joaquim, localizada na Serra Catarinense, celebrou com entusiasmo e estilo o encerramento do Festival da Vindima 2023. O evento, que ocorreu durante o segundo final de semana de março, foi uma oportunidade para celebrar a cultura local e apreciar as paisagens e sabores que a região oferece.

A programação do festival contou com diversas atividades, incluindo apresentações artísticas e musicais, além da presença de importantes autoridades políticas e empresariais. O governador Jorginho Mello, o Secretário da Agricultura de Santa Catarina Valdir Colatto e a Secretária de Saúde Carmen Zanotto foram algumas das personalidades presentes no evento.

O Festival Vindima de Altitude, realizado no Parque Nacional da Maçã em São Joaquim, faz parte da 9ª edição da Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023, que inclui uma programação especial em vinícolas da região. A programação oferece uma combinação de gastronomia e atrações culturais, proporcionando aos visitantes uma experiência única e agradável.

Vejas as imagens: