Sucesso a primeira edição da Corrida dos Vinhedos Villa Francioni

O último dia do verão de 2023 marcou o sucesso da 1ª Corrida dos Vinhedos Villa Francioni, realizada na manhã deste domingo, na vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina, em São Joaquim. No total, 450 atletas participaram da prova, oriundos de diferentes Estados do Brasil, entre eles Rio Grande do Norte, Pará, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, além dos catarinenses.

“Foi um grande sucesso, recorde de público na vinícola”, festejou a presidente do Conselho da Villa Francioni Daniela Freitas, que junto com os irmãos André e Adriana também participaram da prova. Incluída entre os eventos da vinícola para a Vindima deste ano, a Corrida dos Vinhedos Villa Francioni deve se repetir ano que vem.

Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada receberam medalha de participação. Os corredores que finalizaram a prova em 1º ao 5º lugar na classificação geral feminina e masculina, subiram ao pódio e receberam um troféu, acompanhado de uma garrafa de vinho da Villa Francioni. Também houve premiação de categoria por idade do 1º ao 3º lugar.

Segue o primeiro colocado em cada uma das categorias:

– 10 km masculino: Anderson De Noni Pizzetti

– 10 km feminino: Katrina Dajori

– 5 km masculino: Vagner da Silveira

– 5 km feminino: Diandra Dorigon

A classificação de todos os atletas pode ser vista no link da prova: https://rsfproeventos.com.br/evento/2023/corrida-de-rua/corrida-dos-vinhedos-villa-francioni

Fotos: Foco Radical / Divulgação VF – Texto: Scarduelli Comunicação