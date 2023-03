Forte chuva em Lages derruba árvores e deixa mais de 10 mil casas sem luz

No início da noite desta terça-feira (21), uma forte chuva causou estragos em Lages, na Serra catarinense. Segundo moradores da cidade, em alguns bairros também aconteceu queda de granizo. Equipes da Defesa Civil do município foram acionadas por volta das 19h, para atender ocorrências de enxurrada e destelhamento.

Segundo o órgão, a região leste da cidade registrou 32,68mm de chuva. Já para as outras regiões o volume foi abaixo de 25mm. No Bairro Guarujá o alto volume de chuvas causou enxurrada e queda de muro. No bairro Passo Fundo aconteceu um destelhamento e a queda parcial da parede de uma residência.

A chuva deixou 10 mil unidades consumidoras de energia sem luz. Em nota, a Celesc informou que até às 21h, a energia elétrica deve retornar na maioria das residências. Nas redes sociais, moradores compartilharam fotos e vídeos mostrando árvores caídas em carros e nas vias da cidade.