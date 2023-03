Carro bate na lateral de caminhão na SC 114 entre Painel e São Joaquim

A Guarnição de Serviço do 10º Grupo PMRV (P-10) de Painel/SC foi acionada para atendimento de acidente de trânsito com apenas danos materiais, ocorrido por volta de 19h10min na Rodovia SC 114, respectivamente no km 288,900 em São Joaquim/SC, com o apoio da Guarnição de Serviço do 21º Grupo PMRV (P-21) de Bom Jardim da Serra/SC.

Chegado ao local, foi constatado uma colisão lateral sentido opostos, em pavimento de asfalto, pista simples, declive, com placas e sinalização horizontal visíveis, condições do tempo bom, noite sem iluminação, em uma reta e a velocidade permitida de 80km/h.

Este acidente não resultou em feridos, sendo somente danos materiais em ambos os veículos envolvidos, sendo eles: um caminhão M. BENS /ATEGO 2425 emplacado em Fraiburgo/SC, conduzido por um masculino de 42 anos de idade que transitava sentido São Joaquim/SC a Painel/SC, e o automóvel HONDA/CIVIC EXL CVT emplacado em São Joaquim/SC, conduzido por uma feminina de 49 anos de idade, que transitava sentido Painel/SC a São Joaquim/SC.

Ofertado o teste de Etilômetro para constatação do nível de álcool no organismo para ambos os condutores, sendo que os resultados apontaram negativo para ingestão de bebidas alcoólicas.

Diante do fato constatado, foram orientados os envolvidos e, lavrado o Boletim de Ocorrência pertinente.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.