Turista afirma ter gravado ‘criaturas humanoides’ em Lages e ufólogos comentam

Uma turista paranaense publicou uma série de vídeos nas redes sociais relatando que durante suas férias no município de Lages, acabou capturando estranhas formas em um vídeo que pareciam ser criaturas “humanoides”.

A paranaense explica no primeiro vídeo que por volta das 19h do dia 1º de fevereiro, ela estava em um sítio de Lages acompanhada do pai e da irmã quando fez as imagens. Após chegar em casa, a mulher estava editando o vídeo quando percebeu as duas figuras ao fundo.

No vídeo completo a mulher explica que retornou ao local no dia 23 de fevereiro quando fez uma nova filmagem e desta vez as figuras também não apareceram, ressaltando inclusive ter sido no mesmo horário da original.

Ressaltou outro ponto interessante também sobre uma luz estranha iluminando uma clareira em uma das primeiras fotos tiradas antes do registro original. “Achei muito estranha essa luz nesta clareira, neste momento não tinha nada, só teve de estranho essa luz aqui, na primeira foto antes do vídeo”.

Ufólogos contestam a versão da turista



O ND+ entrou em contato com o ufólogo Luiz Prestes Junior para esclarecer e buscar uma explicação. Segundo o GPUSC (Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina) a veracidade das imagens foi descartada.

“Nós recebemos o vídeo e analisamos, chegando à conclusão de que não seria verdadeiro”, explicou o ufólogo.

Luiz Prestes Junior conta que o GPUSC tentou de diversas maneiras obter o vídeo original para a realização de uma análise, porém, a mulher se recusou a enviar.

“Tentamos inclusive oferecer uma compensação em dinheiro pelas imagens”, relata o pesquisador. Também conta que a mulher apenas fornece os mesmos vídeos que publicou nas redes sociais.

“A análise fica impossível de ser feita porque a imagem que temos é de uma câmera filmando uma tela de um celular com uma foto” contou.

Segundo o pesquisador, embora o relato seja muito fantástico, a análise das imagens publicadas indicam uma versão diferente. “Além do nosso grupo, outros ufólogos que entramos em contato também chegaram a mesma conclusão de que o relato seria falso e de que se trata de uma montagem”.

O GPUSC é um grupo de ufólogos catarinenses que investigam amplamente os relatos de extraterrestres no Estado. Realizando diversas pesquisas internas e externas, o grupo é responsável por desmistificar e identificar diversas farsas e relatos fidedignos de pessoas por toda Santa Catarina.