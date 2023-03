Mega-Sena acumula e cinco sortudos de SC garantem bolada de R$ 44 mil; confira dezenas e locais

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576 da Mega-Sena, que acumulou mais uma vez e agora promete pagar R$ 63 milhões no próximo sábado (25). Cinco apostas simples de Santa Catarina, porém, acertaram cinco das seis dezenas e garantiram uma bolada no sorteio desta quarta-feira (22).

As dezenas sorteadas foram:

29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 43

No Vale do Itajaí, uma aposta feita na Zingara Loterias, em Brusque, fez a quina e garantiu a premiação de R$ 44.581,85. O mesmo valor também saiu para apostas feitas em Itajaí, na Lotérica Chaplin, e em Guaramirim, na Casa Lotérica Amizade.

Outras duas apostas feitas pela internet, nas cidades de Garopaba e Tijucas também acertaram cinco das seis dezenas e faturaram o mesmo valor.

Na quadra, outras 210 apostas de todas as regiões de Santa Catarina faturaram premiações que vão de R$ 994 a R$ 14 mil. O maior valor da quadra saiu para Garuva, no Norte Catarinense, onde uma aposta simples feita na Garuva Loterias faturou sozinha R$ 14.924,85.

Como participar

Para concorrer à Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de 6 a 15 números do volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.