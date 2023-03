Maçã/Cepea: Colheita de fuji avança nos pomares do Sul

A colheita da maçã fuji está avançando nos pomares do Sul do País e, mesmo com um volume ainda reduzido da variedade em comercialização, algumas regiões já iniciaram as suas distribuições. Um exemplo é São Joaquim (SC), onde a fuji 110 Cat 1 foi vendida na média de R$ 119/cx de 18 kg nesta semana (20 a 24/03).

egundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, o volume da safra 2022/23 para a variedade deve se manter em comparação com a campanha anterior – ou seja: controlada. Já, quanto à qualidade, as expectativas são positivas, devendo haver bons calibre, coloração e sabor. Para as próximas semanas, espera-se um aumento no volume comercializado de fuji, podendo balançar as cotações.

Fonte: Cepea/Hortifruti