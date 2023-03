Mega-Sena acumula em R$ 75 milhões, catarinenses faturam com a quina e a quadra

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.577 da Mega-Sena, que acumulou mais uma vez e agora promete pagar R$ 75 milhões na próxima quarta-feira (29). Cinco apostas simples de Santa Catarina, porém, acertaram cinco das seis dezenas e garantiram uma bolada no sorteio deste sábado (25).

As dezenas sorteadas foram:

31 – 44 – 22 – 12 – 50 – 18

No Oeste catarinense, uma aposta feita na Lotérica Ki Sena, em Chapecó, fez a quina e faturou R$ 46.928,10. O mesmo valor também saiu para apostas feitas em Itapema, na Lotérica Morretes, em Joaçaba, na JH Loterias, e em Vitor Meireles, na Lotéria Casa da Sorte.

Outras aposta feita pela internet em Balneário Piçarras, no Litoral Norte de Santa Catarina, também acertou cinco das seis dezenas e recebeu a mesma premiação.

Na quadra, teve ganhadores em todas as regiões de Santa Catarina. Eles faturaram premiações que variam de R$ 898 a R$ 13 mil. O maior valor da quadra saiu para Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, onde um bolão com 85 participantes, feito no Xico Loterias, faturou R$ 13.469,95.

Como participar



Para concorrer à Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de 6 a 15 números do volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.