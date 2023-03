Ato heroico: Vídeo mostra momento que professora toma faca de aluno em ataque em escola

Professora arrisca vida para conter ataque de aluno em escola de São Paulo. Mulher agarra o garoto pelo pescoço para que ele solte a vítima.

Imagens do circuito de segurança da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo, mostram o momento em que o adolescente de 13 anos entra na sala e ataca a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, que morreu no local. Depois disso, o agressor foi imobilizado por outra docente, que evitou que o jovem fizesse mais vítimas.

“Precisamos destacar o ato heroico da professora Cinthia. Foi ela que mobilizou o agressor e fez com que a arma branca, a faca, fosse retirada dele. Não fosse a ação dessa professora, essa ação teria sido muito pior”, disse o secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, após o ataque. A polícia apreendeu o estudante.

As vítimas foram encaminhadas aos hospitais das Clínicas, Bandeirantes, Universitário e São Luís. “Nós temos três professoras feridas. Uma que sofreu alguns golpes, mas está estável e outras duas com ferimentos superficiais. Também temos dois alunos estáveis e outro garoto em estado de choque”, explicou o secretário.



Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o episódio. “Não tenho palavras para expressar minha tristeza com a notícia do ataque”, disse ele, que afirmou ainda concentrar esforços para dar atendimento às vítimas e às famílias.