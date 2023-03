Maior tribunal do júri da história de SC tem início na Serra Catarinense

O maior tribunal do júri da história de Santa Catarina teve início na manhã desta segunda-feira (27), em Lages, na Serra Catarinense, com o julgamento de 22 pessoas acusadas de homicídio triplamente qualificado. O assassinato de Edson Ramos, preso por tráfico de drogas, ocorreu em 2019, dentro do Presídio Masculino de Lages.

Conforme a denúncia do Ministério Público, todos, inclusive a vítima, eram envolvidos com organizações criminosas. O crime teria acontecido pelas 7h da manhã enquanto outros detentos tomavam banho de sol. Edson, na época com 26 anos, foi assassinado e um suicídio foi simulado pelos 22 detentos. A motivação seria uma dívida com a facção criminosa.

O maior tribunal do júri já realizado em Santa Catarina

Com a expectativa de término na sexta-feira (31), o tribunal do júri que inicia hoje já é considerado o maior realizado no Estado de Santa Catarina. Para a realização, a assessora do juiz presidente da sessão, Karina Borges, explica que a preparação foi realizada há meses.

“Esse júri vem envolvendo um trabalho de alguns meses. O doutor Laerte, presidente do tribunal do júri, já vem acompanhando este caso nesse período, fazendo reuniões, juntando a equipe de segurança e toda a equipe do fórum, a polícia militar e penal, diz Karina.