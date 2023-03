Clube Astréa promove 2ª Noite do Sócio com coroação da nova Rainha e show exclusivo para sócios

O Clube Astréa, prepara-se para realizar mais um evento exclusivo para seus sócios. No dia 01 de abril, acontecerá a 2ª Noite do Sócio, que será marcada pela coroação da nova Rainha do Clube, Julia Souza da Silva.

Além da coroação, os sócios poderão desfrutar de uma noite animada com apresentação da cantora Nanda Virtuoso, que trará o melhor do sertanejo, e do DJ Everaldo Belada, que promete agitar a festa com os maiores sucessos do Pop Rock dos anos 80 e 90.

O evento marcará também a despedida da atual diretoria do Clube, que entregará o cargo para a nova gestão, e por isso, será uma noite de celebração e despedida.

As mesas para o evento são gratuitas e limitadas, e podem ser reservadas diretamente na secretaria do Clube. Por isso, é importante que os sócios interessados em participar não percam tempo e garantam logo seu lugar na festa.

A 2ª Noite do Sócio promete ser uma noite inesquecível, onde os sócios do Clube Astréa poderão celebrar a chegada da nova Rainha e aproveitar uma noite de muita música e animação. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa festa exclusiva para sócios.