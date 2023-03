China: fim do embargo provoca alta nos preços do boi no Brasil

Os preços do boi gordo voltaram a subir nas principais praças de produção e comercialização do Brasil nesta quinta-feira (23).

Segundo o analista da Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a China voltou a comprar carne bovina brasileira, o que fez com que as indústrias exportadoras atuassem de maneira mais contundente na compra de gado.

A expectativa é que haja alta dos preços no curtíssimo prazo, uma vez que os frigoríficos operaram durante o período de embargo com escalas de abate encurtadas.https://d-32870442641427814631.ampproject.net/2303151529000/frame.html

No momento a maior necessidade da indústria é de recompor suas escalas de abate.

Em São Paulo, a referência para a arroba do boi ficou em R$ 295.

Em Dourados (MS), a arroba foi indicada em R$ 274.

Em Cuiabá (MT), a arroba ficou indicada em R$ 252.

Em Uberaba, Minas Gerais, preços a R$ 290 por arroba.

Boi no atacado

O mercado atacadista voltou a apresentar preços acomodados para a carne bovina.

Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda remete a menor espaço para reajustes no curto prazo, em linha com consumo mais discreto durante a segunda quinzena do mês. Além disso, a carne de frango permanece mais competitiva na comparação com as proteínas concorrentes, em especial com a carne bovina.

O quarto dianteiro ainda foi cotado a R$ 14,20 por quilo.

Quarto traseiro foi precificado a R$ 20 por quilo, queda de R$ 0,25.

Ponta de agulha segue cotada a R$ 14,30 por quilo.

Com informações: Canal Rural