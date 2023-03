Inaugurado Memorial ao Comendador Rogério Pereira, o ‘Pirata’

Um grande momento de emoção marcou o roteiro do ‘ACAERT na Estrada’ no Planalto Serrano, na manhã desta quarta-feira (29). Em São Joaquim, a comitiva da entidade, liderada pelo presidente Fábio Bigolin, participou da inauguração do Memorial ao Comendador Rogério Pereira, o Pirata na Rádio Nevasca.

Seus filhos, Marcelo e Rejane, produziram um painel com momentos importantes da vida do pai. O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, prestigiou o ato. Entre as honrarias no painel está a Comenda ACAERT, homenagem in memorian ao Pirata, que faleceu em 2021, vítima de covid-19. Três dias antes, a sua esposa Ana Bittencourt Pereira, também faleceu devido a complicações da mesma doença. Desde então, seus filhos passaram a administrar a emissora.

Um dos objetos do Memorial é o alicate de sapateiro que Pirata ganhou do pai, o seu Valmor que ensinava: “todo homem precisa de uma profissão. O que eu posso te dar é este alicate para que você (Pirata) tenha um ofício”. A história foi contada por Marcelo com muita emoção.

Por: Assessoria de Imprensa ACAERT