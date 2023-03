Jararaca é encontrada em cesto de roupas para lavar em SC

Uma família de Pomerode, no Vale do Itajaí, tomou um susto ao se deparar com uma cobra jararaca na lavação de uma casa.

Uma cobra jararaca foi encontrada no cesto de roupas na lavanderia de uma casa em Pomerode, no Vale do Itajaí, na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 00h50.

O Corpo de Bombeiros Voluntário de Pomerode informou que foi acionada pelos moradores e encontrou a cobra na lavanderia.

O animal foi capturado pelos bombeiros e solto em um zona de mata, longe de residências.

A cobra de nome científico bothrops jararaca tinha aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Os bombeiros não fizeram imagens do animal.