Ministério da Saúde amplia vacinação com dose de reforço bivalente contra Covid-19 para pessoas com comorbidades

Apartir deste sábado (1º), pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades poderão receber a dose de reforço contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. A recomendação do Ministério da Saúde é para quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. A estimativa é que sejam contempladas nesta nova fase cerca de 9 milhões de pessoas que se encaixam no grupo com cerca de 20 tipos de comorbidades.

A inclusão desse grupo se soma ao público prioritário que pode receber as doses da vacina bivalente. A nova recomendação é baseada na orientação do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para receber a dose da vacina bivalente a pessoa deve respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida. Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.

O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.

Até agora, quase 7 milhões de doses já foram aplicadas no público prioritário. O Ministério da Saúde já distribuiu cerca de 27 milhões de doses da vacina bivalente para todo Brasil. O envio de imunizantes ocorre a partir do avanço da vacinação e da capacidade de armazenamento dos estados e municípios.

Confira a relação de comorbidades elencadas para vacinação com a vacina bivalente:

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Doença hepática crônica

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Síndromes coronarianas

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Valvopatias

Portanto, o público prioritário que deve se vacinar com a dose bivalente contra Covid-19 nesta etapa do Movimento Nacional pela Vacinação é composto pelos seguintes grupos:

Pessoas com comorbidades

Idosos de 60 anos ou mais de idade

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade)

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade)

População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade

Saúde sem fake news

O Ministério da Saúde tem alertado sobre a circulação de notícias falsas que prejudicam as iniciativas para ampliar as coberturas vacinais no país, além de ser um desserviço para o irrefutável benefício das vacinas no controle e redução de casos graves da Covid-19. A pasta orienta que a população busque informações nos canais oficiais do Ministério da Saúde para evitar desinformações relacionadas à vacinação.

Na última quinta-feira (30), a ministra Nísia Trindade alertou que as fake news que questionam a segurança das vacinas são “uma ação criminosa”. Segundo ela, a prática do compartilhamento tem gerado terror na população e o efeito disso é a baixa cobertura vacinal.

“O governo como um todo está trabalhando nessa questão”, acrescentou a ministra da Saúde, lembrando o lançamento da campanha Brasil contra Fake, por parte do governo federal, com o objetivo de combater a desinformação disseminada nas redes sociais