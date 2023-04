Planos de saúde devem oferecer remédio mais moderno para dermatite atópica

Planos de saúde devem oferecer o Dupilumabe para pacientes adultos com dermatite atópica moderada ou grave que estavam sem opção de tratamento. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou a incorporação do remédio no rol da cobertura obrigatória para aqueles que tenham apresentado falha, contraindicação ou intolerância ao uso da Ciclosporina, um imunossupressor indicado nesses casos.

A dermatite atópica é uma doença que leva a um processo inflamatório crônico na pele, causando lesões avermelhadas que coçam e descamam, normalmente acometendo áreas como os joelhos, o pescoço e os cotovelos.

A dermatite atópica não tem cura e os medicamentos ajudam a controlar algumas de suas manifestações, como a coceira. Por isso, é muito difícil tratar todos os aspectos da doença e o paciente precisa manter uma rotina de hidratação e cuidados pois, em alguns casos, as crises ocorrem ao ter contato com poeira, alguns produtos de limpeza ou tecidos de roupa, estresse, entre outras causas.

Como prevenir as crises de dermatite atópica

Identificar os fatores de risco que desencadeiam as crises;

Cuidar muito bem da hidratação da pele, aplicando hidratantes para impedir o ressecamento;

Os banhos devem ser frios ou mornos e não podem ser demorados;

Use sabonetes neutros na pele;

Evite excessos de banhos em piscinas com cloro;

Escolha roupas leves, de preferência de algodão e não de tecidos sintéticos, que reduzem a transpiração;

Também é preciso desenvolver mecanismos para controle do estresse, especialmente nas pessoas com forte desencadeante emocional das crises;

Assim que surgirem os sintomas (coceira e vermelhidão na pele), procure assistência médica.

Com informações: Uol