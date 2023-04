Pinhão começa a ser colhido com expectativa de redução na safra

A colheita do pinhão em Santa Catarina já está aberta e com a perspectiva de produzir 4 mil toneladas. Semente da araucária e parte comestível da pinha, o alimento é protagonista do mais tradicional evento da Serra, a Festa do Pinhão, e é típico do inverno catarinense.

Com a chegada do pinhão nos mercados, os catarinenses já se preparam para os pratos típicos. Além do alimento cozido ou assado na brasa e do “entrevero de pinhão”, há também quem goste da “paçoca de pinhão”, além de pratos doces.

Neste ano, a colheita começou no sábado (1º), conforme o que determina a legislação ambiental. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), que projeta a redução da colheita em 50% neste ano, o trabalho dos produtores segue pelos próximos três ou quatro meses.

José Márcio Lehmann, gerente regional da Epagri em Lages, na Serra, explica que a queda na produção em 2023 tem relação com a estiagem. Como o pinhão leva de 24 a 30 meses para se desenvolver e amadurecer, fenômenos climáticos podem interferir na produção da semente.

Painel, cidade que mais produz pinhão no Estado, deve colher neste ano 1,8 mil tonelada da semente. No ano anterior, foram 2,4 mil toneladas colhidas. No Estado, ao menos 900 famílias são envolvidas na atividade todos os anos.

Festa do Pinhão



A festa do Pinhão ocorre todos os anos no Parque Conta dinheiro em Lages. Neste ano, o evento ocorre entre 2 a 11 de junho e reúne música, além de arte e culinária. As atrações ainda não foram divulgadas.