Segundo Seminário da Cadeia Produtiva do Pinhão realizado em São Joaquim

Na última sexta-feira (31), aconteceu na casa da Cultura importante seminário sobre a cadeia produtiva do pinhão. E no sábado o grande Encontro da Celebração de Abertura da Colheita do Pinhão, localidade Rincão do Tigre.

Esteviveram presente, Moisés Savian, secretario de Governança Fundiária Desenvolvimento Agrario do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Fernanda de Sá Martins Araújo (MSA). Luchiana dos Santos IMA. Deputado Estadual, Marcos José de Abreu. Marlon Francisco Couto EPAGRI SJ.

Com informações e imagens: Ilton Carvalho.