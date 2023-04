Sicredi está no Top 5 de projeções econômicas do Banco Central pelo sexto ano consecutivo

Instituição financeira cooperativa está presente na categoria PIB

O Sicredi está no ranking anual da Pesquisa Focus “Top 5” do Banco Central, desta vez na lista relacionada às projeções do Produto Interno Bruto (PIB), divulgada no dia 31 de março. Instituição financeira cooperativa com mais de 6,5 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil, o Sicredi integra a lista pelo sexto ano consecutivo. O ranking é uma forma de incentivar o aprimoramento da capacidade preditiva dos participantes da pesquisa, além de reconhecer seu esforço analítico.

Para essa avaliação de expectativas de mercado, o sistema de classificação no ranking baseou se no índice de acerto de suas projeções de curto, médio e longo prazos. As projeções são feitas por instituições que atuam no mercado financeiro como bancos, gestoras de recursos e consultorias além de, em alguns casos, empresas do setor real com equipes especializadas em projetar as principais variáveis macroeconômicas.

“Nossa presença constante nesse seleto grupo de instituições que melhor projetam os indicadores de mercado ratifica a capacidade e qualidade analítica do Sicredi. Esse é um fator diferencial, que beneficia a instituição no planejamento e gestão dos recursos próprios e dos associados”, afirma André Nunes de Nunes, economista-chefe do Sicredi.

Além do ranking anual, mensalmente, são divulgados rankings Top 5 de curto prazo, enquanto trimestralmente são divulgados rankings Top 5 de médio prazo. No ranking de curto prazo, é avaliada a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador analisado nos últimos três meses. Já o ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções para um trimestre nos três meses do trimestre anterior.

Em 2022, o Sicredi teve 14 aparições nos rankings de curtos e médio prazo. A instituição constou sete vezes no ranking de projeções da Selic e uma vez na taxa de desocupação por meio de sua área de análise econômica, enquanto a Asset do Sicredi apareceu cinco vezes no ranking de projeções da Taxa Selic e uma no referente ao IPCA.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

